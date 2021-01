Com o fim do auxílio emergencial, número de pessoas em extrema pobreza no Brasil pode chegar a 17 milhões

Com o fim do auxílio emergencial decretado por Jair Bolsonaro no ano passado, mais 3,4 milhões de brasileiros serão lançados na condição de extrema pobreza, sobrevivendo com menos de US$ 1,90 por dia (algo como R$ 10), a linha de corte definida pelo Banco Mundial, elevando a 17 milhões de pessoas o número de pessoas na condição de extrema pobreza em 2021 edit

247 - 3,4 milhões de brasileiros cairão na extrema pobreza com o fim do auxílio emergencial decretado por Jair Bolsonaro. De acordo com uma pesquisa do especialista em política social Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), a pobreza extrema neste ano pode ser maior do que a verificada no país antes da covid-19.

Assim, o número total de pessoas na extrema pobreza chegaria a 17,3 milhões em 2021, segundo os conceitos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde o início da pesquisa, em 2012, informa O Estado de S.Paulo.

