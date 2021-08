Com o povo na fila por ossos, Bolsonaro descarta imposto sobre fortunas: 'é crime ser rico no Brasil'

"Alguns querem que eu taxe grandes fortunas no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil", disse Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro descartou hoje a possibilidade de instituir imposto sobre grandes fortuna, no momento em que a fome avança pela população, com pessoas enfrentando fila para receber ossos.

Durante discurso na cerimônia do lançamento do programa Água nas Escolas, Bolsonaro ironizou a condição dos ricos no país. "Alguns querem que eu taxe grandes fortunas no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil. Alguns querem que se aumente a carga tributária, que se tabele preços. Nós somos aquilo que nós produzimos", disse.

