Com país em crise e auxílio emergencial pífio, Congresso aprova texto-base do Orçamento com reajuste para militares

O texto-base da Lei de Orçamentária Anual 2021 foi aprovado nesta quinta-feira com mais verbas para o Ministério da Defesa e reajustes para militares

247 - O Congresso aprovou nesta quinta-feira (25), o texto-base da Lei de Orçamentária Anual de 2021, com reajustes para militares. Para acelerar a votação, o Executivo se comprometeu com a esquerda em fazer reajustes posteriores, por meio de abertura de créditos extraordinários, para recompor cortes em áreas como saúde, educação e no Censo a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Coube ao líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), costurar o acordo, segundo O Estado de S.Paulo, que propôs uma reunião na próxima semana para estudar medidas para a composição do orçamento das universidades e na área da saúde.

Um dos principais alvos de críticas foi o orçamento destinado ao Ministério da Defesa.

Conforme o Estadão/Broadcast revelou, o orçamento para os militares superou R$ 8 bilhões e representa um quinto (22%) do total para o governo federal neste ano, enquanto o do Ministério da Saúde ficou em R$ 2 bilhões. Só para aquisição de aeronaves de caça, são garantidos R$ 1,6 bilhão. Para construção de submarinos, R$ 1,3 bilhão.

"Esse Orçamento é de uma austeridade fiscal seletiva, de massacre para os pobres e benesses para a cúpula", criticou a líder do PSOL na Câmara, Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

