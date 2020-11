Com posse de Vivi Reis, bancada do PSOL na Câmara dos Deputados se torna a única com maioria feminina

247 e Fórum - A eleição do deputado federal Edmilson Rodrigues à Prefeitura de Belém neste domingo conduzirá à Câmara dos Deputados a primeira suplente do PSOL no Pará, Vivi Reis. Com isso, a bancada do PSOL atinge um marco que pode ser considerado histórico: uma bancada onde o número de mulheres é maior do que o de homens: seis a quatro. Vivi havia sido eleita vereadora em 15 de novembro como a mulher mais votada na capital paraense e a quinta com mais votos entre todos os candidatos, 9.654 no total.

Passaa a ser composta assim a bancada feminina PSOL: Fernanda Melchionna (RS), Samia Bonfim (SP), Talíria Petrone (RJ), Aurea Coralina (MG), Vivi Reis (PA) e Luiza Erundina. Completam a bancada David Miranda (RJ), Glauber Braga (RJ), Ivan Valente (SP) e Marcelo Freixo (RJ).

Além disso, a bancada do partido também terá a maior representação LGBT: Vivi Reis e David Miranda.

Houve várias manifestações sobre a chegada de Vivi Reis à bancada:

