Com prefácio de Mano Brown e Boff, Eduardo Suplicy lança autobiografia com 101 fotos

247 - O vereador Eduardo Suplicy (PT) vai lançar no dia 11 de dezembro o primeiro volume de sua autobiografia "Um Jeito de Fazer Política", informa a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O livro é da editora Contracorrente, reúne 101 fotografias e histórias da trajetória do político de 80 anos. A obra tem prefácio escrito pelo rapper Mano Brown e pelo teólogo Leonardo Boff.

“O livro reúne histórias como sua participação no caso da tragédia do Pinheirinho, em São José dos Campos, sua aproximação com os índios Yanomami e sobre seu papel de articulador entre Sílvio Santos e Zé Celso em torno do Teatro Oficina”, conta Bergamo.

“A autobiografia tem colaboração da jornalista Mônica Dallari e edição do jornalista Jorge Félix. O segundo volume já está escrito, mas ainda sem data para publicação. E vai narrar a atuação de Suplicy nos seus 24 anos de Senado”, continua.

