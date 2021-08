Com receio de desmoralização, Bolsonaro pressiona Pacheco para adiar arquivamento de pedidos de impeachment contra STF

247 - O governo está promovendo articulações políticas para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não rejeite de imediato os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que Jair Bolsonaro pretende apresentar.

A informação é da CNN, que registra o temor de desmoralização do ocupante do Palácio do Planalto, caso a rejeição dos pedidos seja instantânea.



