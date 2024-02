Comandante da Aeronáutica diz que toda e qualquer indisciplina militar deve ser punida

Sobre a relação com o presidente Lula, o comandante destacou a preocupação do chefe de Estado com o reaparelhamento das Forças Armadas edit

247 – O Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Aeronáutica, afirmou que qualquer violação à disciplina será punida, em resposta às investigações da Polícia Federal sobre a possível participação de militares em uma tentativa de golpe no país. Em entrevista ao jornal O Globo, o oficial destacou a necessidade de uma "investigação completa" e reforçou o compromisso da Força Aérea Brasileira (FAB) com os princípios institucionais e constitucionais.

Damasceno afirmou que a Força Aérea preza pela ampla defesa e pelo contraditório, seguindo o devido processo legal estabelecido pela legislação em vigor. Ele negou ter conhecimento de reuniões anteriores do governo para discutir atos antidemocráticos e ressaltou que a postura da FAB tem sido de neutralidade política.

Sobre a relação com o presidente Lula, o comandante destacou a preocupação do chefe de Estado com o reaparelhamento das Forças Armadas e o desenvolvimento tecnológico, evidenciando o interesse do presidente na área de Defesa.

Damasceno enfatizou a confiança mútua entre os membros do Alto Comando da Aeronáutica e reiterou o compromisso da instituição com os interesses do país, independentemente do governo vigente.

