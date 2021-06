Comandante da Marinha tenta disfarçar insatisfação com domínio do Exército e diz que Forças Armadas são grande família

247 - O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, usou o Twitter, nesta segunda-feira (14), para afirmar que as Forças Armadas são “uma grande família, a serviço da Pátria, desde o Império e assim continuarão a ser até o fim dos tempos”.

A manifestação do comandante da Marinha é feita dois dias depois da publicação de uma reportagem no jornal O Estado de S.Paulo mostrando que o Exército domina a cúpula do Ministério da Defesa.

“(As Forças Armadas) sempre estarão unidas, sob a direção do ministro da Defesa, que ninguém se engane! Viva a Marinha de Tamandaré, o Exército de Caxias e a Força Aérea de Eduardo Gomes!”, escreveu o almirante, numa referência aos patronos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente.

O governo Bolsonaro alterou a composição do Ministério da Defesa, dando mais protagonismo ao Exército na cúpula do órgão, em detrimento da Marinha e da Aeronáutica, destaca o Estadão. De maneira inédita na história da pasta, nos principais cargos não há mais nenhum almirante ou brigadeiro.

As três forças disputam as verbas para o setor militar, que neste ano somaram R$ 103 bilhões, conforme dados atuais do Painel do Orçamento Federal.

O canal Cortes 247 reúne clipes com os melhores momentos das entrevistas e dos programas jornalísticos da TV 247, que produz mais de dez horas diárias de conteúdo jornalístico original. Este é o único canal oficial de cortes da TV 247, que conta com direitos de uso desse mesmo conteúdo. Todos os direitos reservados.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.