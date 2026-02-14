Comandante de lancha é detido após naufrágio em Manaus

247 - O comandante da lancha que naufragou na tarde de sexta-feira (13) na região do Encontro das Águas, em Manaus, foi detido pela polícia e levado para prestar depoimento. Até a última atualização, duas mortes estavam confirmadas e sete pessoas permaneciam desaparecidas. A informação é do Metrópoles.

O homem foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que apura as circunstâncias do acidente e a eventual responsabilidade criminal. O naufrágio ocorreu por volta de 12h30 e mobilizou equipes de resgate ao longo da tarde.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que prestou atendimento a 71 sobreviventes retirados da água e de embarcações de apoio. A corporação acrescentou que as buscas pelos desaparecidos seriam retomadas neste sábado (14), com reforço de mergulhadores e apoio fluvial.A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou que uma das vítimas é uma criança, levada ao Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, unidade do Complexo Hospitalar Leste, já sem vida. A segunda vítima, uma jovem de 22 anos, teve o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal após passar pelo pelotão fluvial no Porto de Manaus.

Segundo as autoridades, a embarcação partiu da capital amazonense com destino a Nova Olinda do Norte, transportando passageiros quando ocorreu o acidente. As causas do naufrágio ainda estão sendo investigadas, e peritos devem analisar as condições da lancha, o clima e o cumprimento das normas de segurança.

A empresa responsável, a Lima de Abreu Navegações, lamentou o ocorrido e afirmou, em comunicado, que está colaborando com as investigações. A companhia declarou que o barco estava regularizado, com documentação válida e inspeções em dia, e que operava conforme as regras da navegação.

Enquanto isso, familiares das vítimas acompanham as buscas e aguardam informações oficiais. A polícia informou que novas diligências serão realizadas e que o depoimento do comandante e de tripulantes deve ajudar a esclarecer a sequência de eventos que levou ao naufrágio.