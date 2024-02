Comandante do Exército ameaça punir militares que proclamarem ordem do dia nos quartéis para comemorar golpe de 1964

Apoie o 247

247 - O comandante do Exército, general Tomás Paiva, tem dito a interlocutores nos últimos dias que não haverá ordem do dia nos quartéis em 31 de março, aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964. Ele ameaça punir os militares que contrariarem a diretriz.

A informação é do Painel da Folha de S.Paulo, que ressalta também a confiança do governo do presidente Lula de que o aniversário do golpe militar de 1964, que completa 60 anos, passará em completo silêncio.

continua após o anúncio

