Comandante do Exército, general Tomás Paiva diz que "ninguém está acima da lei"

247 - O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse à imprensa nesta sexta-feira (27) que "ninguém está acima da lei" ao ser questionado sobre as investigações da participação de integrantes das Forças Armadas nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Planalto.

"Qualquer militar ou civil, ninguém está acima da lei. Isso a gente faz com tranquilidade", disse o militar, que teve um encontro nesta sexta com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Paiva substituiu o general Julio César Arruda no comando do Exército. Alckmin também foi nomeado por Lula para ser o responsável pelo o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. O ex-governador de São Paulo tem como uma de suas funções a de coordenar um programa de revitalização da indústria da Defesa no Brasil.

