Comandante do Exército reitera proibição de perfis de militares em redes sociais

Em reunião virtual com mais de 10 mil militares, o general Tomás Paiva reforçou diretriz adotada em 2021

247 - O comandante do Exército, general Tomás Paiva, reafirmou que todos os oficiais e sargentos da Força não podem ter perfis em redes sociais com identificação de função militar e patente.A diretriz consta de uma portaria do Exército de 2021.

Tomás, no entanto, tem afirmado a generais a ideia de reafirmar a determinação sobre o assunto, para evitar que eventuais manifestações de soldados e oficiais nas redes sejam interpretadas como opiniões oficiais do Exército, informa a Folha de S.Paulo.

A instrução foi dada na quarta-feira (1º) em teleconferência realizada entre o comandante e todos os oficiais e sargentos do Exército. O encontro virtual contou com a participação de mais de 10 mil militares e teve duração de mais de uma hora.

