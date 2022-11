Comandantes das Forças Armadas falam em 'compromisso constitucional' e condenam "eventuais excessos" em manifestações golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica criticaram, por meio de nota divulgada nesta sexta-feira (11), criticaram as manifestações de caráter golpista contra o resultado das eleições que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência do Brasil e afirmando que os militares estão focados no seu "papel constitucional". No texto, de acordo com o jornal O Globo, eles também reafirmam o "compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil".

“O texto da nota é assinada pelo almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos (Marinha), pelo general Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e pelo tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica) e foi divulgada em meio a atos realizados em frentes a unidades militares do país”, ressalta a reportagem.

Na nota, os chefes militares criticam “eventuais excessos” que "possam restringir os direitos individuais e coletivos” durante as manifestações.

"São condenáveis tanto eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública; bem como quaisquer ações, de indivíduos ou de entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia na sociedade", destacam os militares.

O comunicado destaca, ainda, que a "construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social" e observa que as "autoridades da República" devem estar atentas "a todas as demandas legais e legítimas da população", além de destacar a importância da independência entre os Poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.