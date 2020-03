Combate ao coronavírus: biólogo reforça importância de o Brasil parar

O biólogo Átila Iamarino traça, com base em estudos internacionais, uma projeção de letalidade da Covid-19 caso o Brasil não tomasse medidas de combate à disseminação da doença edit

247 - Em vídeo que viralizou na web, o biólogo Átila Iamarino analisa, com base em estudos internacionais, que o número de mortos no Brasil em decorrência da Covid-19, causada pelo coronavírus, chegaria a 1,4 milhão até o final de agosto. Esta projeção, segundo ele, se confirmaria caso o País não estivesse adotando medidas de combate à disseminação do vírus.

"Se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção, só pela Covid-19 o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid-19. Essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital e quem não tem leito vai ter que ficar em casa, não vai ter acesso a respirador, não vai ter acesso a oxigênio", disse o biólogo.

"O que gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o País não fizer nada. Felizmente a gente está fazendo, todos os países", falou também.