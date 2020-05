Começou o estágio final do golpe com a milicianização da PF, critica Jessé Souza

"O perigo é o exército prostituído e transformado em guarda pessoal do PR. Só a cassação da chapa nos salva. Crime não falta", escreveu o sociólogo edit

247 - O sociólogo e escritor Jessé Souza defendeu nesta terça-feira, 26, a cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Jessé criticou o aparelhamento e o uso político da Policia Federal por Bolsonaro. "O presidente miliciano só foge para frente,buscando o confronto. Começou hoje o estágio final do golpe com a milicianização da PF. O perigo é o exército prostituído e transformado em guarda pessoal do PR. Só a cassação da chapa nos salva. Crime não falta!", escreveu.

Novo presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, afirmou que deve pautar nas próximas três semanas o julgamento do processo que pede a cassação da chapa presidencial formada por Jair Bolsonaro e pelo vice, general Hamilton Mourão.

