Comerciantes saem às ruas de Manaus contra o fechamento do comércio

247 - Centenas de trabalhadores do comércio da cidade de Manaus protestam na manhã deste sábado (16) contra o decreto do governo que proibiu, a partir deste sábado (26), a abertura das lojas durante 15 dias, por conta do aumento de casos e internações decorrentes da Covid-19

Segundo reportagem do Diário do Amazonas, os manifestantes gritam palavras de ordem como “Queremos trabalhar!” e “Fora Wilson Lima” e também acusaram o governador de não dialogar.

Nesta quarta, o governador Wilson Lima disse que o avanço da Covid no Amazonas tem relação com eventos que geram e geraram aglomerações, como as festas de fim de ano e as eleições municipais.

