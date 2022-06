Comissão da Câmara aprova realização de audiência para debater Barbie trans

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) diz que a iniciativa busca debater as “implicações psicossociais em crianças” edit

CartaCapital - A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira 1, um requerimento que solicita a realização de uma audiência pública para debater a nova edição especial da boneca Barbie, lançada em homenagem à atriz trans Laverne Cox.

Forte aliado de Jair Bolsonaro e vice-líder do governo na Câmara, o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) diz que a iniciativa busca debater as “implicações psicossociais em crianças”, sob a alegação de que o brinquedo serviria como instrumento para “confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros masculino-feminino”.

