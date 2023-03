Comissão de Ética da Presidência vai ouvir ex-assessores sobre escândalo das joias sauditas

Apoie o 247

ICL

247 - A Comissão de Ética Pública da Presidência (CEP) irá cobrar esclarecimentos de todos os ex-assessores diretos de Jair Bolsonaro que estão envolvidos com o escândalo das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que foram dadas ao casal Bolsonaro pela monarquia saudita. Segundo a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no Uol, a comissão já abriu um procedimento interno e os ofícios pedindo que os ex-assessores prestem explicações serão enviados nos próximos dias.

“A CEP vai investigar tanto a responsabilidade do ex-ministro Bento Albuquerque, que estava com o estojo de joias, em 2021, como de ex-assessores de Bolsonaro. Entre eles, devem ser oficiados o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid e o primeiro-sargento Jairo Moreira da Silva, que receberam ordens de Bolsonaro, no fim de 2022, para resgatar as joias na Receita Federal. Ainda, Julio Cesar Vieira Gomes, ex-oficial da Marinha do Brasil, e então secretário que chefiava a Receita Federal e também pressionou servidores para a liberação dos diamantes”, destaca a reportagem.

A Comissão de Ética Pública da Presidência não tem poderes para ouvir Jair Bolsonaro, mas as descobertas podem ser enviadas ao Ministério Público Federal (MPF) para que sejam adotadas as medidas cabíveis. O escândalo das joias sauditas também é investigado pela Polícia Federal .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.