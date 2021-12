Comissão do Senado aprova nomes dos três candidatos a ministro do TCU e leva escolha para o plenário da Casa

Nomes dos senadores Kátia Abreu, Antonio Anastasia e Fernando Bezerra Coelho foram aprovados em votação simbólica, pela Comissão de Assuntos Econômicos e a definição será feita por meio de votação no plenário do Senado edit

247 - Os senadores Kátia Abreu (PP-TO), Antonio Anastasia (PSD-MG) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) tiveram seus nomes aprovados, em votação simbólica, na sabatina para definir quem ocupará uma vaga no Tribunal de contas da União (TCU), realizada nesta terça-feira (14) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Com isso, todos os parlamentares terão seus nomes levados ao plenário da Casa. A votação deverá ser realizada ainda nesta terça-feira. Os candidatos discursaram durante cerca de 20 minutos cada, mas não foram questionados pelos membros do colegiado.

O novo integrante do TCU será eleito por meio de uma votação acirrada. Apesar de ter a maior bancada da Casa, o MDB está dividido entre apoiar Bezerra ou Kátia Abreu, que conta com o apoio de parte do PT e do PP. Anastasia possui a promessa de apoio do PSD e do Podemos, que possuem a segunda e terceira maiores bancadas, respectivamente.

A postulação de Bezerra ao cargo, porém, vem sendo alvo de questionamentos por ele ser alvo de investigações na Justiça. Há duas semanas, o TCU aprovou uma resolução visando impedir que pessoas que respondam a ação penal por crime doloso contra a administração pública ou ação de improbidade administrativa possam integrar a Corte de Contas.

A vaga no TCU era ocupada por Raimundo Carreiro, apadrinhado dos emedebistas José Sarney e Renan Calheiros (AL), que deixou o cargo após ter sido indicado por Jair Bolsonaro para assumir a embaixada do Brasil em Portugal.

