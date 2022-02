Comissão do Senado convoca Queiroga para explicar atraso em vacinação infantil

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, Queiroga terá de explicar ações negacionistas à frente da pasta e campanhas que tem "desmobilizado" a imunização no país edit

Reuters - A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta segunda-feira (7) um requerimento de convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para dar explicações a respeito do atraso na compra e início da vacinação contra Covid-19 de crianças.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse na comissão, Queiroga terá de explicar ações negacionistas à frente da pasta, como o atraso do início da vacinação infantil e campanhas em curso que tem "desmotivado" e "desmobilizado" a imunização no país.

"Queiroga vai ter que explicar o atraso de 1 MÊS na vacinação das crianças e as consequências trágicas que isso trouxe ao Brasil!", afirmou o parlamentar no Twitter.

A convocação de Queiroga --que é obrigado a comparecer-- foi aprovada de forma simbólica pela comissão. Não foi definido, entretanto, prazo para o depoimento dele ao colegiado.

A comissão também aprovou um convite --em que a presença não é obrigatória-- para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do ministério, Hélio Angotti, para falar, entre outras coisas, sobre uma nota técnica em que ele defendeu tratamento sem comprovação contra Covid e minimizou a eficácia das vacinas.

Procurado, o ministério não respondeu de imediato ao pedido de comentário.

O colegiado também decidiu chamar o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, para falar sobre as ameaças que o órgão tem sofrido nos últimos meses após defender --e respaldar-- a vacinação infantil contra Covid.

Mais cedo Queiroga, afirmou que a pasta vai garantir até o dia 15 de fevereiro a distribuição de doses de vacinas contra Covid-19 capazes de imunizar toda a população infantil brasileira.

"Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar seus filhos, até o dia 15 de fevereiro nós já teremos distribuído doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos", disse ele, em entrevista na porta do ministério.

Segundo Queiroga, a pasta continua trabalhando para apoiar Estados e municípios de forma que as consequências da terceira onda da pandemia no país sejam as menores possíveis para a sociedade.

