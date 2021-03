Comissão Justiça e Paz de SP colhe assinaturas para pressionar abertura da CPI da Covid-19

Parada há quase um mês na mesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedido para abertura da CPI da Covid-19 ganha força na sociedade civil. 'Urgência da CPI é fundamental para inibir as omissões e ações erráticas que continuam', diz presidente da CJPSP edit

247 - A Comissão Justiça e Paz da Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que reúne cidades do estado de São Paulo, está em campanha para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a instalar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19.

O pedido, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi apresentado no início de fevereiro (4) e está parado sob a mesa de Pacheco há quase um mês.

O texto de Randolfe diz que as medidas "erráticas do governo federal não podem mais passar incólumes ao devido controle do Poder Legislativo” e fala em "grave omissão" do governo em relação à escassez de oxigênio que atingiu o estado do Amazonas em janeiro.

Segundo Antônio Funari Filho, diretor-presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo (CJPSP), “a urgência da CPI é fundamental para apurar as responsabilidades das autoridades federais por omissões ou ações erráticas na morte de mais de 250.000 mortes e inibir as omissões e ações erráticas que continuam”.

Pressão sobre Pacheco aumenta

A pressão da sociedade é cada vez maior para uma resposta de Pacheco. Nesta terça-feira (2), o jornal O Estado de S. Paulo pediu em editorial a CPI da Covi-19 e a responsabilização de Jair Bolsonaro .

Na segunda-feira (1), foi a vez da presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, denunciar que o governo Bolsonaro deixou de gastar R$ 80 bilhões no enfrentamento à covid-19. “Passou da hora da CPI da Covid!”, defendeu.

A Comissão Justiça e Paz de SP está colhendo assinaturas para a abertura da CPI da Covid-19 através deste formulário .

Com informações do Brasil de Fato.

