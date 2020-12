Comitê Lula Livre lança documentário sobre a condenação do ex-presidente

Em mais uma ação político-cultural, o Comitê Lula Livre vai lançar um documentário sobre a condenação do maior líder político do país. O filme se incorpora a outras atividades da campanha pela anulação das condenações e a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente edit

247 - O Comitê Lula Livre vai lançar um documentário sobre a ação da Operação Lava Jato, do ex-juiz Sergio Moro e do Supremo Tribunal Federal na condenação do ex-presidente Lula. O filme será disponibilizado na quinta-feira (10).

A informação é da jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O filme é mais uma ação político-cultural do Comitê que desempenhou papel decisivo na luta pela libertação de Lula da prisão e hoje prossegue a campanha contra a condenação do lider petista e pela recuperação dos seus direitos políticos.

Lula é apontado por correligionários como pré-candidato à Presidência da República em 2022.

Desde 2018, também atuou no plano externo o Comitê Internacional pela Democracia e a Libertação de Lula, liderado pelo ex-chanceler Celso Amorim. A atuação de ambos os comitês teve repercussão política nacional e internacional.

Os organizadores do lançamento do documentário têm a expectativa de que o filme ajude no esclarecimento da opinião pública sobre as injustiças cometidas contra o maior líder político da história do país.

O conhecimento liberta. Saiba mais