Comitê Lula Livre lança documentário sobre a Operação Lava Jato

247 - O Comitê Lula Livre lança na próxima segunda-feira (15), o documentário “Submundo – A Conspiração da Lava Jato contra Lula”.

O filme mostra as distorções e as farsas que procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro, dizem lideranças do Comitê, que consideram que a operação teve como objetivo ludibriar a opinião pública e destruir a reputação e a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A produção de 26 minutos é apresentada pelo rapper Thaíde e pela atriz Raquel Ferreira e será transmitida às 19h pelo site do Comitê Lula Livre e canais parceiros nas redes sociais, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

