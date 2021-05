Comitê Lula Livre pede justiça por Lindolfo, ativista LGBT assassinado

247 - O Comitê Lula Livre se solidarizou com o caso de Lindolfo Kosmaski, ativista LGBT que atuava junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), encontrado carbonizado na noite do último sábado (1) no município de São João do Triunfo, no Paraná.

"Em meio às manifestações do dia internacional de Lutas da Classe Trabalhadora, mais uma vez a LGBTfobia estraçalha uma família neste país", lembrou o grupo. "O Comitê se solidariza à família Sem Terra e exige #JustiçaPorLindolfo".

Por conta da brutalidade do assassinato, a polícia investiga uma possível motivação homofóbica no assassinato de Lindolfo. Ele era filiado ao @ptbrasil, foi candidato a vereador e era ativista do @MST_Oficial. #JustiçaPorLindolfohttps://t.co/qg9tStpFC9 May 3, 2021

