Comitiva de Bolsonaro responde por 6% dos casos de coronavírus do Brasil

247 - A comitiva de Jair Bolsonaro que viajou para os Estados há pouco mais de uma semana e se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concentra até o momento 6% do total de casos confirmados do novo cornavírus.

Segundo atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem 234 casos confirmados da doença, enquanto a delegação de Jair Bolsonaro já tem 14 confirmados. A observação foi feita pela jornalista Monica Bergamo pelo Twitter.

Nesta terça-feira, 17, Bolsonaro fará um novo exame para saber se tem coronavírus. A informação foi dada pelo próprio Bolsonaro que voltou a afirmar que não apresenta sintomas da doença.

"Vou fazer (o teste) amanhã. Segundo teste que vou fazer. Eu digo para você: até o momento, se eu tiver com o vírus aqui, não estou sentindo absolutamente nada, tudo normal. Inclusive estou caminhando lá no Alvorada. O médico não proibiu de caminhar. Sem problema nenhum", disse Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).

Quem da comitiva de Bolsonaro que contraiu a covid-19

Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro

Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação

Marcos Troyjo, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia

Samy Liberman, secretário-adjunto de Comunicação

Sergio Lima, publicitário que ajuda Bolsonaro a criar o partido Aliança Pelo Brasil

Robson Andrade, presidente da CNI

Nelson Trad (PSD-MS), senador

Nestor Foster, encarregado de Negócios do Brasil nos EUA

Francis Suarez, prefeito de Miami

Quatro pessoas da equipe de apoio do GSI

Entre os anfitriões, o prefeito de Miami, Francis Suarez, anunciou, na sexta (13), ter recebido o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ele participou de evento com Bolsonaro e sua comitiva na segunda-feira (9), na Flórida.