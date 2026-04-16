Comitiva do Senado vai aos EUA pedir asilo político de Alexandre Ramagem

247 - A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, nesta quinta-feira (16), o envio de uma comitiva oficial aos Estados Unidos com despesas custeadas por recursos públicos. O objetivo principal da missão é acompanhar a situação de brasileiros sob custódia no país, com atenção especial ao caso do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que solicitou asilo político.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo UOL. O requerimento para a viagem foi apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC), que propôs a visita às cidades de Orlando e Washington. Segundo o documento, a missão pretende “acompanhar a situação de cidadãos brasileiros em situação de custódia naquele país, especialmente do cidadão brasileiro Alexandre Ramagem”.

A proposta também prevê atenção a outros brasileiros que já solicitaram asilo de natureza política nos Estados Unidos. Ramagem está entre esses casos, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2025, por envolvimento na chamada trama golpista. Em publicação nas redes sociais, Seif afirmou que pretende “acelerar pedidos de asilo político”.

Além do acompanhamento de casos individuais, a comitiva terá outras atribuições institucionais. Entre elas, verificar como está sendo prestada a assistência consular a brasileiros no território norte-americano e estabelecer diálogo com parlamentares dos Estados Unidos. Ainda não há definição sobre quais senadores participarão da missão nem a data da viagem.

O caso de Ramagem ganhou novos desdobramentos recentes. Ele foi detido há dois dias por autoridades migratórias dos Estados Unidos, ligadas ao ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega), por estar em situação irregular no país. No entanto, acabou sendo liberado no dia seguinte, sem que tenham sido divulgados detalhes oficiais sobre os motivos da detenção.

Condenado a 16 anos de prisão pelo STF, Ramagem deixou o Brasil no fim do ano passado antes de iniciar o cumprimento da pena. De acordo com a Polícia Federal, ele atravessou a fronteira com a Guiana e, posteriormente, embarcou em um voo com destino a Miami.

Com a condenação, o ex-parlamentar teve o mandato cassado, além de perder o visto diplomático e outros benefícios vinculados ao cargo que ocupava na Câmara dos Deputados.