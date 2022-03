Comitiva presidencial ganhou relógios de luxo do governo do Catar

Apoie o 247

Metrópoles - A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu que a comitiva presidencial do Brasil, que viajou ao Oriente Médio em outubro de 2019, não precisará devolver os presentes de luxo que receberam do governo do Catar, na ocasião. A lista dos bens repassados aos brasileiros inclui relógios das marcas Hublot e Cartier, que podem custar até R$ 53 mil, a depender do tamanho. A informação é do Jota.

Segundo o portal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu os presentes durante viagem oficial ao Catar para estreitar relações. Na ocasião, o mandatário brasileiro foi recebido pelo emir Tamim bin Hamad al-Thani. Na volta, o chefe do Executivo e demais membros da comitiva receberam os luxuosos acessórios.

Os presentes brasileiros aos catarianos foram mais modestos. Os representantes do governo local receberam de Bolsonaro camisas da Seleção Brasileira e do Flamengo.

A lista de governistas presenciados inclui os ministros do Turismo, Gilson Machado Neto; do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni; e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno; além do ex-ministro das Relações Exteirores Ernesto Araújo; o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS);o ex-presidente da Apex Sergio Ricardo Segovia, e o diretor da XP Investimentos Caio Megale, ex-chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais.

