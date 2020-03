Como os ricos espalharam o coronavírus pelo país

Voltando dos EUA e Europa quando a pandemia já era realidade, ricos brasileiros mantiveram sua agenda social em vez de fazerem quarentena e tornaram-se em boa medida responsáveis pela disseminação do coronavírus no país; duas celebrações e a viagem de Bolsonaro aos EUA são epicentros da crise no Brasil edit

247 - “É VIP o circuito que conta a chegada do coronavírus ao Brasil por meio de viajantes a bordo de jatinhos ou em voos internacionais de primeira classe ou executiva. A disseminação da Covid-19 em terras brasileiras passa por eventos sociais em points do litoral baiano, como Trancoso e Itacaré, e no tradicional Country Club do Rio de Janeiro” - quem relata é a jornalista Eliane Trindade, da Folha de S.Paulo. A epidemia de coronavírus começou a se espalhar com a chegada de pessoas infectadas de outros países, especialmente da Europa e EUA.

Duas festanças de milionários e a viagem de Jair Bolsonaro e sua comitiva aos EUA são tidos como responsáveis pela disseminação da doença: “As duas celebrações ganharam o noticiário como epicentros da pandemia no Brasil, assim como a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, após evento em Miami, com dezenas de infectados, entre nomes do primeiro escalão e empresários”.

A primeira celebração foi “o noivado do príncipe dom Pedro Alberto de Orleans e Bragança, 31, e Alessandra Fragoso Pires, 26, na casa dos pais do noivo, na Gávea, para 70 seletos convidados, em 7 de março” - os noivos e a maior parte dos convidados havia acabado de pousar da Europa.

A segunda foi uma “festa de casamento de sonhos no Txai Resort, no litoral sul da Bahia”, do casal Marcella Minelli e Marcelo Bezerra de Menezes. “Entre as centenas de convidados estava uma galera animada que acabara de voltar de temporada de esqui em Aspen e de viagens no Carnaval para a Europa, já em alerta máximo pela explosão de casos e mortes na Itália”, escreveu a jornalista Eliane Trindade.