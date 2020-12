Como se estivesse no quartel, Pazuello, manda participantes ficarem em silêncio em reunião no Ministério da Saúde

247 - O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, fez uma reunião com especialistas como se estivesse no quartel.

Os microfones foram silenciados e os especialistas só conseguiram fazer perguntas ou considerações por escrito, sem receberem nenhum retorno

Foi o primeiro contato do ministro com os pesquisadores chamados para ajudar o governo a montar o plano de vacinação contra a covid-19. Na verdade, a reunião foi mais um monólogo do que uma troca de ideias. O encontro se realizou no dia 1º de dezembro.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, os convidados encontraram os microfones silenciados na sala virtual, enquanto o ministro e seus auxiliares apresentavam o plano do governo. Os especialistas receberam a ordem de perguntar ou fazer considerações apenas por escrito, em mensagens dentro do aplicativo, mas mesmo assim o Ministério não respondeu sequer às perguntas formuladas e encerrou a reunião.

A Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), uma das entidades que representam os especialistas, prepara carta ao STF informando que eles não participaram da elaboração do plano de vacinação do governo, apesar de terem sido citados pela Saúde.

O conhecimento liberta. Saiba mais