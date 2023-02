Como vice de Bolsonaro, Mourão gastou R$ 3,8 milhões no cartão corporativo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) gastou R$ 3,8 milhões por meio do cartão corporativo da Vice-Presidência da República ao longo dos quatro anos de mandato à frente do segundo cargo do Executivo Federal. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, “somente em 2022, ano em que disputou e venceu a disputa para o Senado, os gastos de Mourão somaram R$ 1,5 milhão”.

Os registros das despesas do cartão corporativo da vice-presidência apontam que os principais gastos estão ligados a alimentação, hospedagens e viagens. “Repetem-se nos gastos do general da reserva compras em supermercados – alguns deles gourmets –, peixarias, hotéis, empresas de fornecimento de alimentação a bordo e até clínicas e hospitais, no Brasil e no exterior”, diz um trecho da reportagem. Também há registros de gastos em sorveterias, docerias e padarias de alto padrão.

Assim como Mourão, Jair Bolsonaro (PL) também utilizou o cartão corporativo para comprar de medicamentos a material para pesca. Ao todo, os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República ao longo da gestão Bolsonaro chegaram a ao menos R$ 27,6 milhões e englobam itens como diárias em hotéis de luxo, cosméticos, sorvetes e padarias.

O meio de pagamento também foi utilizado para bancar R$ 697 mil de sua campanha à reeleição no ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.