Companhias de cruzeiros suspendem operações no Brasil: 'protocolos são ineficazes'

As companhias de cruzeiros decidiram suspender as operações voluntariamente no Brasil até dia 21 de janeiro edit

Sputnik - As companhias de cruzeiros decidiram suspender as operações voluntariamente no Brasil até dia 21 de janeiro.

Em um comunicado que cita "incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados", a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA) suspendeu as operações no país.

E entidade diz que os "protocolos do setor de cruzeiros excedem a maioria de outras indústrias e permanecem ineficazes para mitigar o risco de COVID-19".

Além disso, a CLIA sustenta que os casos identificados nos navios "consistem em uma pequena minoria da população total a bordo".

A suspensão deve durar até 21 de janeiro, com os cruzeiros que estão atualmente em navegação finalizando os seus roteiros conforme previsto.

Dois navios de cruzeiro estão parados nos portos de Santos (SP) e Salvador (BA) por causa de surtos de coronavírus a bordo. Dos 4 mil que estavam no navio MSC Splendida, 51 tripulantes e 27 passageiros foram diagnosticados com COVID-19.

O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou na manhã desta segunda-feira (3) que a Ômicron mudou o cenário para a continuidade da temporada de cruzeiros no país, e que o governo precisa reavaliar as regras para embarque.

Ainda nesta segunda-feira (3), a A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma recomendação para suspender a temporada de cruzeiros no Brasil.

De acordo com a Anvisa, o impedimento ocorreu "devido ao reconhecimento pelas autoridades locais de saúde e pela Anvisa, da existência de transmissão sustentada de COVID-19 entre tripulantes".