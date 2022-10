Comunidade nipo-brasileira lança Carta em apoio a Lula

Apoie o 247

247 - Superando as diferenças ideológicas à esquerda e à direita, nipo-brasileiros – no Brasil e exterior -, entre professores, artistas, profissionais da saúde, arquitetos e urbanistas, jornalistas, políticos, empresários entre tantas outras atividades profissionais, assinam a “Carta aberta de nipo-brasileiros e nipo-brasileiras” .

O documento, que já possui mais de 1.700 assinaturas, é formulado pela Comunidade Nipo-Brasileira e conclama não apenas os nikkeis (imigrantes e descendentes de japoneses) mas todos os brasileiros a escolherem o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como forma de "construir um futuro melhor", mais "democrático, harmonioso, desenvolvido, sustentável, que promova a justiça social, combatendo a desigualdade, que garanta os direitos das minorias, o investimento em educação, que promova empregos e se comprometa com a democracia."

"Vamos recuperar a esperança, herança ancestral que animou nossos antecessores nos momentos mais difíceis de suas vidas. Junte-se a nós nessa frente ampla em defesa da paz e da democracia brasileira", conclui a Carta.

Histórico da Carta

Após o primeiro turno das eleições gerais no país, nipodescendentes de diferentes gerações, de várias partes do Brasil e alguns do exterior, foram movidos a discutirem os resultados das urnas. Dentre os vários motivos, ressalta-se a inquietude sobre o destino que o país poderia tomar depois das eleições; e a expressiva vitória do atual presidente entre os eleitores dekasseguis (brasileiros descendentes de japoneses que atualmente moram no Japão), amplamente noticiado na mídia.

A carta expressa o posicionamento político de um grupo de nipo-brasileiros e nipo-brasileiras frente aos dois projetos de país, representadas nas duas candidaturas em disputa.

Ela contemplou sugestões e retificações advindas de variadas gerações de nipodescendentes, de diferentes formações profissionais, resultando num texto consensuado pela modulação das posições político-partidárias de seus coautores e coautoras.

Aderiram à Carta nipo-brasileiras e nipo-brasileiros moradores de 16 estados como: SP, RJ, PR, MG, SC, AM, BA, MT, MS, RS, DF, SE e GO, e moradores de 9 diferentes países: Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Canadá, Alemanha, Austrália, Irlanda e Vietnã.

Trata-se de uma iniciativa de pessoas que têm apenas em comum a descendência japonesa. Não somos uma instituição, associação ou coletivo. Diferentemente de outras cartas em defesa da democracia organizadas por categorias profissionais, esta Carta congrega coautores pertencentes a uma diversidade de categorias profissionais: educação, saúde, arquitetura e urbanismo, jornalismo, engenharia, audiovisual, advocacia, música, artes plásticas, artes do corpo, cinema, política, literatura, moda e pessoas que cuidam da casa e da família.

