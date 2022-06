Comunidade palestina no Brasil entrega carta a Lula com proposições para agenda externa e defesa dos direitos humanos

“Os palestinos merecem toda a nossa atenção e solidariedade”, afirmou o ex-presidente Lula durante encontro com a Federação Árabe Palestina do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma comitiva da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL) entregou uma carta com as proposições da diáspora palestina brasileira ao ex-presidente do Luís Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu ontem, 2, no hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e contou com a presença de membros da comunidade palestina da Grande Porto Alegre e do interior do estado, além de diversas lideranças políticas.

“Estamos aqui como brasileiros que descendem de palestinos e que querem o melhor para o Brasil”, disse o presidente da FEPAL, Ualid Rabah, lembrando do grande aumento das relações comerciais entre as partes.

Lula agradeceu a recepção calorosa e afirmou que trabalhará para reestabelecer o protagonismo da política externa brasileira na mediação de conflitos e na defesa dos direitos dos povos. No encontro, o ex-presidente vestiu a hata palestina (ou keffiyeh), lenço que é um dos símbolos da luta. Além de diversos presentes, Lula também recebeu uma lembrança para a esposa, Janja da Silva, um lenço com bordado típico palestino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os palestinos merecem toda a nossa atenção e solidariedade”, disse o ex-presidente, líder nas pesquisas de intenção de votos para a eleição presidencial deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula lembrou das relações que o Brasil construiu com o mundo árabe em seus governos e o quanto isso foi positivo para os dois lados. Para ele, o povo palestino tem o direito de viver em um “Estado livre e soberano”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No documento de cinco páginas, a FEPAL relembra a tradição diplomática brasileira de reconhecimento e valorização dos direitos do povo palestino e lamenta retrocessos que têm aprofundado o apartheid promovido por Israel.

Entre as proposições aos presidenciáveis estão a manutenção do apoio a criação do Estado da Palestina conforme as resoluções da ONU -- sobretudo às que tratam do direito de retorno dos refugiados (Resolução 194) e à desocupação de todos os territórios tomados (Resolução 242) -- e a ratificação de uma série de acordos de cooperação entre Brasil e Palestina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento destaca também os quatro acordos de cooperação do Brasil com a Palestina -- nas áreas de cultura, técnica, educacional e comercial --, todos aprovados pelo Congresso Nacional, bastando a ratificação presidencial para que entrem em vigor. (Com informações da FEPAL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE