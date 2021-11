Concerto da FAB toca música de compositor exaltado por Hitler para Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Fora da agenda, Jair Bolsonaro resolveu prestigiar na noite desta segunda-feira (29) o Concerto de Estreia da Orquestra Sinfônica da FAB (Força Aérea Brasileira) em Brasília. A reportagem é do portal UOL.

Ao lado do ministro da Defesa, general Braga Neto, e do comandante da Aeronáutica, tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, e de outras autoridades, Bolsonaro assistiu a banda de militares tocar durante mais de dez minutos a ópera "Os Mestres-Cantores de Nuremberg", de compositor alemão Richard Wagner, que tinha Adolf Hitler como um de seus maiores fãs.

A composição completa de "Os Mestres-Cantores de Nuremberg" possui quatro horas de duração e é apontada como uma das favoritas dos nazistas.

Richard Wagner (1813-1883) pertencia ao grupo conservador dos "nacionalistas alemães" e é conhecido por seu forte antissemitismo (aversão aos judeus).

A reportage ainda relembra que foi uma música de Richard Wagner que o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim escolheu para o polêmico vídeo em que parafraseou o discurso da propaganda da Alemanha nazista e acabou sendo demitido.

