Concurso da Caixa abre 184 vagas e salários chegam a R$ 14,9 mil

247 - A Caixa Econômica Federal se prepara para lançar, nesta sexta-feira (7), o edital de seu novo concurso público para cargos de nível superior. As informações iniciais foram divulgadas pelo g1, que antecipou o cronograma da seleção e os detalhes das oportunidades oferecidas.

O certame, organizado pela Fundação Cesgranrio, terá 184 vagas distribuídas entre seis carreiras. A maior parte das oportunidades será destinada a engenheiros civis, mas o banco também abrirá posições para arquitetos e médicos do trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, dependendo da função e da carga horária semanal.

De acordo com a Caixa, os aprovados contarão com um pacote amplo de benefícios, que inclui assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche. A diferença na remuneração é explicada principalmente pela jornada: arquitetos e engenheiros atuarão 40 horas por semana, enquanto médicos do trabalho terão rotina de 30 horas semanais.

A seleção contará com prova objetiva — que reunirá questões de conhecimentos gerais e específicos —, prova discursiva e avaliação de títulos. Essa última etapa poderá gerar pontuação extra para candidatos com especialização, pós-graduação ou experiência profissional relevante na área de atuação.

O concurso também incorpora políticas de inclusão. Serão reservados 5% das vagas a pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Após a publicação do edital, o site “Trabalhe na Caixa” reunirá todas as orientações para os interessados.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo portal da Fundação Cesgranrio, e a recomendação é que os candidatos comecem a preparação o quanto antes, já que as vagas contemplam áreas técnicas e estratégicas dentro da instituição.

Cronograma previsto