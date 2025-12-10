Concurso do IBGE abre mais de 9 mil vagas temporárias e salários chegam a R$ 3,3 mil

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo para contratação de mais de 9 mil trabalhadores temporários em todo o país. As informações são do g1, que teve acesso aos editais e aos detalhes do cronograma, cargos e salários. As oportunidades são voltadas a candidatos com ensino médio completo e abrangem todos os estados e o Distrito Federal.

Ao todo, são 9.590 vagas distribuídas entre dois cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As contratações serão feitas por tempo determinado, conforme a necessidade dos levantamentos estatísticos e geográficos do órgão.

Salários e benefícios

A remuneração inicial varia de acordo com o cargo. Para Agente de Pesquisas e Mapeamento, o salário é de R$ 2.676,24. Já para Supervisor de Coleta e Qualidade, o valor chega a R$ 3.379,00, sendo exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Distribuição das vagas

As vagas estão espalhadas pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, com reserva de cotas:

25% para pessoas pretas e pardas

5% para pessoas com deficiência

3% para indígenas

2% para quilombolas

A maior parte das vagas é para Agente de Pesquisas e Mapeamento, com 8.480 oportunidades, enquanto o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade oferece 1.110 vagas.

Inscrições e taxa

As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 11 de dezembro no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos.

Têm direito à isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, desde que o pedido seja feito dentro do prazo.

Etapas do processo seletivo

O concurso será composto principalmente por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para candidatos que concorrem às vagas reservadas, haverá ainda etapas de verificação documental e procedimentos específicos, como avaliação fenotípica e análise por comissões especializadas.

A prova objetiva está marcada para 22 de fevereiro de 2026.

Como serão as provas

As provas serão aplicadas em todos os municípios que possuam vagas oferecidas pelo IBGE. Serão 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada.

Os horários serão:

Agente de Pesquisas e Mapeamento : das 8h às 11h

: das 8h às 11h Supervisor de Coleta e Qualidade: das 14h às 17h

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir no mínimo 18 pontos no total e ao menos 1 ponto em cada disciplina.

Conteúdo cobrado

As disciplinas variam conforme o cargo, mas incluem:

Língua Portuguesa

Raciocínio lógico-matemático

Geografia

Noções de informática

Ética no serviço público

Para o cargo de Supervisor, também serão cobradas noções de administração e situações gerenciais.

Cronograma oficial

O edital prevê as seguintes datas principais:

Inscrições: 19 de novembro a 11 de dezembro de 2025

Provas objetivas: 22 de fevereiro de 2026

Divulgação do gabarito preliminar: 24 de fevereiro de 2026

Resultado definitivo da prova: 27 de março de 2026

Resultado final do processo seletivo: 30 de abril de 2026

Validade do processo seletivo

O processo seletivo terá validade inicial de um ano, a contar da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por até três anos, conforme a legislação vigente. Durante esse período, os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do IBGE.