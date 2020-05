Conde: o Brasil não se livra do fascismo porque ainda não fez as pazes com o PT

247 - Linguista, colunista e um dos editores do Brasil 247 , Gustavo Conde disse que o Brasil não conseguirá se livrar do bolsonarismo se não se desculpar e fizer as pazes com o Partido do Trabalhadores .

Para Conde, é o antipetismo ainda arraigado na sociedade brasileira que não permite que o País vire a página e se liberte de Jair Bolsonaro e do que ele representa. “Por que nós sentimos essa paralisia? Porque nós estamos com o antipetismo ainda vivo, está dentro de muita gente ainda, um antipetismo muito forte. Vocês acham que a Alemanha superou o nazismo sem superar o antissemitismo? Portanto, a equação é essa: nós não iremos superar o bolsonarismo se não superarmos o antipetismo. Nós podemos ficar escravizados com o bolsonarismo anos a fio se não tivermos a humildade de entender e de combater o antipetismo estrutural. A oportunidade é essa”.

“Por que a gente não consegue virar a página Bolsonaro? Porque nós ainda não fizemos as pazes com o Partido dos Trabalhadores, a sociedade brasileira. É preciso respeitar o PT por tudo que ele fez. É esse ódio que permeia setores da Globo, do jornalismo de cativeiro, do empresariado e da própria classe média que impede que você consiga se mexer”, complementou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Gustavo Conde na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.