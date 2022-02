Condenado na Alemanha por negar o Holocausto, famoso extremista de direita encontra abrigo no Brasil

Nikolai Nerling está morando no Brasil e segue produzindo conteúdos com discurso de ódio. Ele tem ligação com grupos neonazistas violentos edit

247 - Condenado na Alemanha pelo crime de negação do Holocausto, o famoso videoblogger de extrema direita Nikolai Nerling, do canal Der Volkslehrer (O professor do povo), encontrou abrigo no Brasil em novembro de 2021, informa o jornal O Globo.

No país, ele segue gravando conteúdos com discurso de ódio. "Nerling é um extremista da direita convicto com tudo o que isso implica. Ele dissemina antissemitismo, narrativas conspiratórias, nacionalismo e racismo", explica Manja Kasten, do Conselho Móvel contra o Extremismo de Direita de Berlim, uma organização que aconselha vítimas de ataques neonazistas.

O extremista tem 41 anos e viajou para o Brasil como turista, mas não retornou à Alemanha desde então. Em seu país de origem, ele responde a vários inquéritos, segundo o Ministério Público de Berlim. Ele tem ligação com grupos neonazistas violentos.

Questionado, o procurador-geral da capital, Stefan Steltner, não disse se a Interpol seria avisada da presença de Nerling no Brasil ou se um pedido de extradição seria apresentado.

Ao Globo, o extremista, financiado por doações de seus seguidores, afirmou ter medo de ser preso ao voltar para Alemanha e quer "esperar e ver no Brasil como as coisas se desenvolvem" com os processos em seu país de origem.

Nerling não quis revelar em que região do Brasil está morando.

Professor de Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do Instituto Israel-Brasil (IBI), Michel Gherman diz que as falas de Nerling são típicas de uma nova extrema direita. "Eles evitam a negação explícita do Holocausto e trabalham com uma certa relativização, não só do Holocausto, mas também do genocídio".

