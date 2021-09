Condenado pelo STF como juiz suspeito, Sergio Moro debate sobre lançamento de candidatura presidencial

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro tem conversado com políticos sobre o lançamento de sua candidatura presidencial. Ao mesmo tempo, ele e seus apoiadores demonstram que têm medo de enfrentar o ex-presidente Lula, principalmente em debates.

"Os entusiastas da candidatura do ex-juiz estão cientes de que a fala não é o melhor ativo de Moro. Outro conselho dado ao ex-ministro é que é importante ter um bom plano para a vitória, mas também projetos caso perca as eleições", escreve Bela Megale no Globo.

"Moro, que hoje mora nos Estados Unidos, está de passagem pelo Brasil para discutir seu futuro político. Ele se comprometeu a anunciar se pretende ou não concorrer à presidência ou ao Senado até a primeira quinzena de novembro. Moro tem encontros programados com o ex-ministro Mandetta e com o governador de São Paulo, João Doria, para debater a terceira via no Brasil", escreve a jornalista.

