Confira a lista dos representantes dos países que vieram à posse de Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foram empossados neste domingo (1°) em cerimônia no Congresso Nacional, onde realizou seu primeiro pronunciamento.

Após receber a faixa presidencial de cidadãos que representam a diversidade do povo brasileiro, Lula discursou no parlatório do Palácio do Planalto, e em seguida recepcionou uma comitiva de presidentes, chefes de estados, parlamentares, embaixadores e outras autoridades.

Confira abaixo a lista dos líderes estrangeiros que prestigiaram a posse do presidente Lula:

