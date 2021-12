Confira os números sorteados na Mega-Sena da virada

Apoie o 247

247 - As seis dezenas do concurso nº 2.440 da Mega-Sena sorteadas nesta sexta-feira (31), foram: 46-32-15-12-23-33.O prêmio estimado em R$ 350 milhões, não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

Segundo a Caixa, caso apenas uma pessoa acerte as seis dezenas e aplique o valor do prêmio estimado na poupança, receberá no primeiro mês R$ 1,58 milhão em rendimentos. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

