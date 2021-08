Conflito entre Bolsonaro e Mourão chega ao seu pior momento

247 - A crise entre Jair Bolsonaro e seu vice, o general Hamilton Mourão, atingiu um dos piores momentos nas últimas semanas.

Bolsonaro considera que foi traído ao descobrir pela imprensa que Mourão havia se encontrado às escondidas com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, um dos principais alvos do ocupante do Palácio do Planalto em sua ofensiva contra o Poder Judiciário. Bolsonaro anunciou que vai apresentar um pedido de impeachment contra Barroso no Senado, informa O Globo.

O encontro entre o general e o presidente do TSE ocorreu no mesmo dia em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes. A conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou de meias-palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro.

No encontro com Barroso, Mourão o tranquilizou e garantiu que as Forças Armadas não apoiavam golpe e ninguém impediria as eleições em 2022. Bolsonaro vinha repetindo com insistência que não haveria eleições se não houvesse mudança na urna eletrônica para adotar o modelo de voto impresso no País.

Chamado de "imbecil", "idiota" e "filho da p..." por Bolsonaro, Barroso não escondeu do general que se mostrava perplexo com o que vinha ocorrendo. Soube que as ameaças teriam incluído até o uso de voos rasantes com um dos jatos supersônicos da Força Aérea Brasileira (FAB) sobre o prédio do Supremo, quando o ministro da Defesa ainda era Fernando Azevedo e Silva.

