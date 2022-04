Congressistas do centrão divergem de bolsonaristas radicais sobre anistia a aliados

Grupo que dá sustentação ao governo no Congresso Nacional quer se manter distante da proposta de anistia a bolsonaristas edit

247 - Líderes dos principais partidos do Congresso, inclusive do centrão, tentam evitar a radicalização do conflito entre os Poderes agravada pelo perdão concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

A palavra de ordem no centrão é esvaziar iniciativas que possam acirrar ainda mais a situação.

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) apresentou projeto para ampliar a "anistia" a quem, entre 1º de janeiro de 2019 e 21 de abril de 2022, tiver "praticado atos que sejam investigados ou processados sob a forma de crimes de natureza política" ou relacionados.

O texto visa beneficiar apoiadores de Bolsonaro que estão sendo investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal), entre eles o blogueiro Allan dos Santos, considerado foragido pela Justiça brasileira.

O projeto também poderia ser aplicado ao ex-presidente do PTB Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

No início da noite desta segunda-feira (25), Zambelli disse que mais de 70 deputados já haviam assinado o projeto como coautores.

Porém, deputados do centrão dizem ver poucas chances de o projeto prosperar. Isso porque a iniciativa poderia ser considerada como uma afronta ao Supremo, e a intenção do Congresso neste momento seria justamente acalmar os ânimos, e não acirrá-los.

Mesmo líderes do governo afirmam nos bastidores que vão buscar manter a base fora de iniciativas que possam fazer a crise escalar.

