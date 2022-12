Congresso deve aprovar contas de Dilma, o que comprovará mais uma vez que ela foi vítima de um golpe de Estado

Apoie o 247

247 - O Congresso Nacional deverá aprovar as contas do governo federal de 2015, que - com base em mentiras e distorções - foram utilizadas como pretexto para o golpe de Estado contra a então presidente Dilma Rousseff (PT). “Se confirmada, será uma vitória importante para Dilma, pois afasta a possibilidade de perda dos direitos políticos, o que a impediria de concorrer a cargos eletivos”, diz a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

“Na Comissão Mista de Orçamento, até mesmo parlamentares contrários à aprovação dão como certa a vitória da ex-presidente. Historicamente, o plenário do Congresso tem o hábito de acatar as votações da CMO [Comissão Mista de Orçamento], composta por senadores e deputados”, ressalta a reportagem.

A recomendação pela aprovação das contas de Dilma foi feita pelo deputado federal Enio Verri (PT-PR), relator do caso na CMO. O parlamentar recomendou, nesta semana, a aprovação com 10 ressalvas.

“A aprovação das contas de Dilma Rousseff representará uma retratação histórica. Ela foi vítima de um golpe. Isso está claro”, disse Verri, segundo a reportagem.

