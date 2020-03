Congresso vai reagir à ofensiva antidemocrática de Bolsonaro

A nova convocação de Bolsonaro aos atos contra a democracia no próximo dia 15 minou completamente as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, que prepara forte reação política edit

247 - As declarações de Jair Bolsonaro neste sábado (7) convocando a população para as manifestações contra a democracia no dia 15 causaram forte impacto entre os parlamentares.

A coluna Painel da Folha de S.Paulo destaca que a fala foi um divisor de águas nas relações com o Legislativo, que foram minadas.

Parlamentares preparam reação ao governo em pautas do Senado e da Câmara após o dia 15.