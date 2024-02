Conheça André Ribeiro, o general que faz história no Exército como o primeiro comandante regional militar negro

Apoie o 247

247 - O general André Luiz Aguiar Ribeiro passou a comandar a 6ª Região Militar, responsável por tropas e atividades do Exército nos estados da Bahia e de Sergipe, destaca a Folha de S. Paulo neste domingo (4).

Não existe outro com essa cor e essa patente entre os oficiais-generais em serviço ativo. Em mais de 200 anos de história do Exército, nenhum general negro chegou ao máximo posto da carreira: general de Exército. E Ribeiro pode ser o primeiro, aposta o jornal.

A 6ª Região Militar abrange quatro batalhões localizados em Salvador (dois batalhões), Feira de Santana (BA), e Aracaju, além de contar com unidades de combate, unidades de apoio e tiros de guerra. Esta região está sob a jurisdição do Comando Militar do Nordeste, que tem sua sede em Recife. Trata-se da mais antiga região militar do País e representa o primeiro grande comando estabelecido na instituição.

QUEM É ANDRÉ RIBEIRO - Designado para o gabinete do Ministro da Defesa, José Múcio, o General André Ribeiro anteriormente exercia a função de comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, parte da Força de Prontidão da Força Terrestre (FORPRON), localizada em Recife, Pernambuco. Sua promoção ao posto atual ocorreu em 31 de março de 2023.

Nascido em 25 de maio de 1967, no Rio de Janeiro, André Ribeiro é filho de Antônio Ribeiro e Maria da Penha Aguiar Ribeiro. Ingressou no Exército em 21 de fevereiro de 1983, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo, e formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, Rio de Janeiro, como Oficial de Infantaria em 09 de dezembro de 1989.

Ao longo de sua carreira, o General Ribeiro acumulou vasta experiência e especializações, incluindo o Estágio de Escalador Militar (1993), Curso Básico de Paraquedista (1996), Estágio de Adaptação à Selva e de Operações Aeromóveis (1998). Realizou o curso de Mestrado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1997) e um Curso de Atualização Pedagógica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998). Adicionalmente, concluiu o Estágio Avançado do Combatente de Caatinga (2001), o Curso de Comando e Estado-Maior (2007), o Curso Intensivo de Inglês (2010), e o Programa de Comando e Estado-Maior Conjunto Sênior no South African National War College em Pretória, África do Sul (2010).

