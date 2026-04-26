Conheça as capacidades da Fragata Tamandaré lançada pela Marinha do Brasil

247 - Projetada para operar em múltiplos cenários, a Fragata “Tamandaré” possui capacidades de detecção e resposta a ameaças aéreas, de superfície e submarinas. Seu sistema de gerenciamento de combate integra, em tempo real, dados de sensores e armamentos embarcados, permitindo identificar, classificar e reagir às ameaças, além de apoiar o operador na escolha da resposta. Esse processamento contínuo de informações contribui para a tomada de decisões em situações de elevada complexidade.

A Fragata “Tamandaré” (F200) foi incorporada à Esquadra brasileira na sexta-feira (24), durante a cerimônia de Mostra de Armamento realizada na Base Naval do Rio de Janeiro.

Primeira de um lote de quatro navios do Programa Fragatas Classe “Tamandaré” (PFCT), a F200 é resultado da parceria entre a Marinha do Brasil (MB) e a Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, formada pela TKMS, Embraer Defesa e Segurança e Atech, sob a gestão da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON).

O poder de fogo da embarcação reúne mísseis antinavio, mísseis antiaéreos de lançamento vertical e torpedos para combate a ameaças submarinas. Na artilharia, conta com um canhão principal de 76 milímetros, além de um canhão de 30 milímetros e duas metralhadoras pesadas para defesa de curto alcance.

Os navios terão papel na proteção da “Amazônia Azul”, atuando no monitoramento das linhas de comunicação marítimas, na defesa de ilhas oceânicas e na proteção de infraestruturas críticas para o comércio exterior brasileiro.

O Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT) também impacta a indústria nacional. A construção das embarcações deve gerar cerca de 23 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, contribuindo para o setor naval e a base industrial de defesa.