Conheça Carlos Vieira Pires, escolhido por Lewandowski como interventor no presídio de Mossoró

CartaCapital - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, decidiu nomear Carlos Luis Vieira Pires como interventor no presídio federal de Mossoró (RN).

Pires é policial penal federal e foi coordenador-geral de Classificação e Remoção de Presos. Ele já dirigiu a Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná.

