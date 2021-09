Conselheiro médico de Lula recomenda que líder petista não participe do 7 de setembro

Deputado Alexandre Padilha diz que presença do petista gera aglomeração que coloca as pessoas em risco na pandemia edit

247 - O deputado Alexandre Padilha (PT-SP), que é médico e aconselha Lula (PT-SP) em questões de saúde, recomendará que o ex-presidente não participe de manifestações no 7 de setembro. “Em resumo, a pandemia não acabou”, diz o parlamentar.

Para Padilha, a presença de Lula inevitavelmente gera aglomerações de pessoas que querem abraçá-lo, o que coloca em risco o ex-presidente, sua equipe e os próprios manifestantes, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Nesta terça-feira (31), Lula encontrou-se com movimentos sociais que fazem parte da campanha Fora Bolsonaro e tratou brevemente do assunto. No encontro, disse que ainda não decidiu se participará ou não dos atos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE