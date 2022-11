Conselheiros de Lula recomendam valorização e investimentos nas Forças Armadas e manutenção de benefícios dos militares

Medidas visam reaproximar as Forças Armadas - cooptadas por Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos - de Lula edit

247 - Conselheiros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm apontado como caminho para uma reaproximação com as Forças Armadas que o novo governo mantenha os benefícios concedidos aos militares durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), além de valorizar o papel dos oficiais e investir nos quartéis.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, entre os benefícios que deveriam ser mantidos "está a reforma da previdência que aumentou alíquotas para pensões, concedeu reajustes anuais até 2023 e criou um caminho para que, por meio de cursos, eles se aposentem com remunerações maiores. Um dos principais temores dos militares na campanha era justamente que Lula apresentasse uma proposta para mexer nas novas regras de aposentadoria".

A revisão do decreto de Bolsonaro que permite a militares da ativa ocupar cargos públicos por tempo indeterminado é vista como “sensível” e tratada como pauta secundária.

Para valorizar as Forças Armadas, os conselheiros do petista recomendam "dar tarefas de prestígio, como, por exemplo, ampliar seu papel na vigilância e proteção das fronteiras da Amazônia, seja por terra ou por rio".

Além da valorização, dizem a Lula ser necessário focar no "investimento e desenvolvimento de projetos tecnológicos militares, como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), criado em 2008, no segundo mandato de Lula. Hoje o programa está engessado por falta de investimento".

Lula já afirmou que pretende colocar no comando do Ministério da Defesa um civil, mas ainda não falou em nomes.

